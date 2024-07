Tureckie słodycze hitem w Łebie. "Tego jeszcze nie było"

Nowy stragan nad polskim morzem podbija serca turystów. Reporter WP Jakub Bujnik pojechał do Łeby i niedaleko plaży zauważył ciekawy biznes. Okazało się, że jest to budka z tureckimi słodyczami, która, jak usłyszeliśmy od właścicieli, "podbija serca turystów". Co ciekawe, sprzedawcy na początku obawiali się, czy turyści zainteresują się ich produktami, ale okazało się, że stragan przyciąga swoją ofertą, a zainteresowanie klientów jest ogromne. - Tego jeszcze w Łebie nie było - powiedział nam jeden z turystów w Łebie.