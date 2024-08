Tuleya pozywa polityka PiS. Domaga się przeprosin

- Jeśli chodzi o Pegasusa, to muszę odnieść się do absolutnej manipulacji, z którą mamy do czynienia. Jeśli bowiem ktoś podejmował decyzje o zastosowaniu Pegasusa, to nie był nikt z PiS, tylko sędziowie. Między innymi słynny sędzia Tuleya, który przyznał zresztą, że prawdopodobnie podpisał nawet sporo takich postanowień. Mówi: "Ja nie wiedziałem, coś mi dali, to podpisałem". No, przepraszam bardzo. Sędzia to jest władza - powiedział Jabłoński na początku lipca programie "Woronicza 17" w TVP.