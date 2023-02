Tulejnik amerykański znaleziony w Sudetach. To inwazyjny gatunek

Tulejnik amerykański - piękny i inwazyjny

Charakterystyczna roślina jest zaliczana do rodziny obrazkowatych, które cechują się kwiatostanem w kształcie kolby. Tulejnika amerykańskiego wyróżnia intensywny kolor kwiatostanów, które przybierają jasnożółtą lub zielonożółtą barwę oraz "mięsiste liście, dorastające nawet do 130 cm wysokości". Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych roślina nazywana jest skunksową kapustą (skunk cabbage) - ze względu na charakterystyczną woń, którą wydziela. Zapach, nie jest atrakcyjny dla ludzi, jednak skutecznie wabi owady, które zapylają kwiaty.