Tu wszystkie sklepy i bary są otwarte. Lekceważą zalecenia rządu W Szwecji odnotowano więcej zachorowań na COVID-19 oraz ofiar śmiertelnych niż innych krajach nordyckich. Mimo to władze nadal trzymają się... Rozwiń Szwecja odnotowano większą liczbę … Rozwiń Transkrypcja: Szwecja odnotowano większą liczbę zarażonych covid-19 niż chociażby w Norwegii i Danii z czego to wynika czy Choćby z tego że Szwecja stosuje nieco od model walki z koronawirusa Moto zapytam się mojego gościa Jest nim Michał glądała Polak mieszkający w Szwecji na południu Szwecji Dzień dobry Michale i tam Cześć powiedz mi takie pytanie które od razu mi się nasuwa to takie czy rzeczywiście to ta walka z Korona wirusem którą stosujesz czyli puby tak naprawdę są otwarte restauracje które nie są zamykane Czy myślisz że że to jest dobry sposób na walkę z covid-19 czy nie Bo mi się wypowiedzieć akurat też dobry sposób czy nie Na pewno jest inny sposób jeżeli porównamy inne kraje chociażby Polskę tutaj jakby Wszystko jest pootwierane ludzie poniekąd że jak gdyby nigdy nic wczoraj akurat byłem na mieście po paczkę i przechodziłem koło kawiarni gdzie ludzie Normalnie siedzieli na zewnątrz kilka osób przy stoliku pili kawę gdzieś tam dalej Pili piwo jedli jakiś obiad więc jakby to nie robi na nich wrażenia Czy to się okaże dobre czy złe to na pewno historia to osądzi jak to się mówi jeśli chodzi o zakazy to w porównaniu na przykład do Polski nie ma zakazów jako takich są bardziej wytyczne czego nie robi aczkolwiek nie jest to powiedziane że będą to jakieś kary po prostu unikajmy skupisk ludzi i tak dalej ale jak widać nie wszyscy biorą sobie to do serca nadal wychodzi jak gdyby nigdy nic jak Dzieci reagują na te obostrzenia na te apele tak naprawdę no bo tych obostrzeń praktycznie nie ma słuchają się zaleceń i czy praca i lekceważenie też tak trochę pół na pół a generalnie na przykład w ciągu dwóch dni zauważyłem że w takiej jednej Cafe i c gdzie zawsze ludzie przychodzi z tych ludzi zdecydowanie mniej nie Aczkolwiek biorąc pod uwagę że byłem wczoraj na mieście i widziałem jak to wygląda część ludzi ma to gdzieś argumentację są różne w telewizji przedwczoraj bodajże Reporter chodził z mikrofonem i pytał ludzi Dlaczego Siedzą na ławeczkach nie zachowując w ogóle odstępu więc jeden dziadek taki starszy powiedział że w sumie no przecież wieje wiatr to ten wirus przewieje Jakby coś to przecież ja nie siedzę tu cały czas wiatr przewieje i ja się nie zarażę inni twierdzi że jednak że ja mam 77 lat i ja już w sumie nie mogę się iść na balkonie Ja muszę wyjść a przecież tam miałem nie zachoruje młodzi to w ogóle mają gdzieś zwiedzają że przecież to oni nawet jak zachoruje to nic się nie stanie jeszcze Colę się tam się dzieje na ławeczce chyba w pięciu to jeszcze jakby się zaczęli obejmować że nie że będzie tam jakiś wirus w ogóle nie przeszkadza przecież nie jest powiedziane że oni muszą zostać w domu tylko że nie powinni A poza tym z drugiej strony plany epidemiolog powiedział że przecież należy wychodzić na dwór to jest zdrowe może nie należy wychodzić w pięć osób naraz i siedzieć prawda przy jednym stoliku ale to już inna kwestia No tak tylko że z tej strony ten epidemiolog powiedział że nie zgadza się z taką oceną że możemy się liczyć z tysiącami ofiar śmiertelnych i jak czytam jak Expert zapytany przez dziennikarza zapytał co się stanie jeśli Szwedzka liberalna strategia okaże się błędna on odpowiedział to nie moja odpowiedzialność to decyzja urzędu czy też trochę ekspert mówi jedno a później rząd mówi No ale przecież my słuchamy ekspertów i to jest takie trochę odbijanie piłeczki że jakby Expert mi jest to co Expert powieść święta Chociaż nie zawsze może nie zawsze ma rację ale on na za każdym razem mówi że po pierwsze jest za wcześnie żeby w ogóle mówić o tym jak to będzie i czy nasza strategia w ogóle się sprawdzić czy się nie sprawdzimy przyjęliśmy na razie taką strategię I co chwila sprawdzamy raporty tej organizacji zdrowia i stosujemy się do tego nie obchodzi nas zasadniczo jak inne kraje nas postrzegają to nożna kilku konkurencjach Padło pytanie No ale dlaczego nie zrobi ci tak jak z Danii czy w Finlandii czy na bo oni tam zamknęli wszystkie szkoły i tak dalej więc ten powiedział że no to w takim razie pytajcie ich Dlaczego oni tak zrobili to ja nie będę na to pytanie odpowiada tak I czy będzie jak jak będzie się okaże że źle to No to fakt no to będzie okaże się że jednak to zrobiłeś mi błąd takie podejście co będzie to będzie na zasadzie badań opinii publicznej i 60% Szwedów popiera działania rządu w związku z Korona wirusem No to wydaje się nawet sporo spora liczba osób czy to wynika właśnie że ci Szwedzi tak jak opisywał ś to że oni nie są świadomi trochę tego koronawirusa z czym to się je jakie zagrożenie tak naprawdę może być z tego że po prostu wychodzą z cały czas nie trzymają tej odległości nie przestrzegają tych zasad które są chociażby w Polsce zalecane Nie no trochę pokazuje bagatelizują według nich jestem wirusa Ale to przecież mnie nie dotyczy wyjechałem z zasad ćwiczyła na przykład mam trochę wyrzuty sumienia Jak muszę nawet do sklepu wyjść po jakieś Google siedział w domu i nigdzie nie wychodzi ale czasem trzeba wyjść i jak wychodzę to ludzi w ogóle nie widzę w maskach Wczoraj widziałem Przepraszam jedną osobę i przedwczoraj bodajże widziałem jedną osobę w masce w rękawiczkach pełen relaks na przykład przez to że są zamknięte szkoły wyższe powiedz mi od podstawówki w górę to jest masa młodzieży która nie ma co ze sobą zrobić więc szlaja się po galeriach albo siedzi na ławeczkach pali papierosy Zamiast siedzieć w domu więc nie dla nich to jest trochę to abstrakcyjne i z tego co jakby narracja też jest taka że może Głównie to dotyka starsze osoby że prawda zajmijmy się najpierw starszymi ci którzy mają powyżej 70 lat Lepiej niech nie wychodzą nigdzie prawda nie można otwierać domu starości domu społecznych i tak by nie ma też może takiej narracji że to dotyka wszystkich i że tak naprawdę wszyscy powinni zostać ewentualnie jest to mało mało wypuszczone i może przez to ludzie myślą że no przecież on nie mówi że to może spotkać każdego tylko głównie skupia się na tym że starsi prawda ja nie mam 70 lat jestem zdrowy będę jakiś kaszelek to najwyżej prawda Albo umyje ręce i będzie wszystko okej więc myślę że to jest takie trochę lekceważenie No ale to tak jak mówię No to czas pokaże tak naprawdę to pokaże czy ta polityka liberalna się sprawdzi czy no nie odbije się czkawką w Szwecji Dziękuję bardzo za rozmowę moim państwa gość Michał oglądała Polak mieszkający