"Tu nie da się umyć rąk". Kosiniak-Kamysz komentuje słowa prezydenta o TVP

Prezydent Andrzej Duda nie chce oceniać mediów relacjonujących śmierć Pawła Adamowicza i pierwsze wydarzenia po niej. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską, że prezydent nie może uciekać od krytyki TVP.

Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował słowa prezydenta (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Andrzej Duda udzielił w poniedziałek ekskluzywnego wywiadu dziennikarzowi Wirtualnej Polski Marcinowi Makowskiemu. Prezydent po raz pierwszy rozmawiał z przedstawicielem mediów po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza.

Zdaniem głowy państwa trudno w tym przypadku mówić o mordzie politycznym, gdyż dopuścił się go "człowiek chory". Andrzej Duda przyznał też, że nie wszystkie jego wypowiedzi "były w porządku".

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską, że nie da się uciec od politycznego kontekstu zabójstwa prezydenta Gdańska.

- Ale to, że prezydent przyznaje się do niedociągnięć, jest godne pochwały. Niezależnie od obozu: jeśli jest refleksja, to dobrze - powiedział szef Ludowców.

"Okropne" "Wiadomości"

Prezydent długo zastanawiał się nad odpowiedzią na pytanie, czy w obliczu tragedii polskie media zdały egzamin odpowiedzialności za słowa. Andrzej Duda stwierdził że nie chce oceniać rzetelności mediów, w tym "Wiadomości". Jednoznaczne zdanie o serwisie TVP ma Kosiniak-Kamysz.

- Wydanie sprzed tygodnia było okropne. Ale już od dłuższego czasu to był program opierający się na nienawiści, zawiści - powiedział szef PSL. Jego zdaniem prezydent nie powinien się odcinać od przekazu mediów publicznych. - Życzyłbym sobie, żeby zabrał głos. Tu nie da się umyć rąk - podkreślił.

Odznaczenie Adamowicza

Andrzej Duda dał do zrozumienia, że nie wykaże inicjatywy w sprawie odznaczenia zmarłego prezydenta Gdańska. "Sprawa prezydenta jest sprawą skomplikowaną" - powiedział, nawiązując do materiałów o Adamowiczu, które pojawiały się w kampanii samorządowej. - Jeżeli prezydent swoją wiedzę opiera na materiałach TVP, to takie słowa nie mogą dziwić - skomentował Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem szefa Ludowców, nie powinno się wspominać o kontrowersjach wokół Adamowicza, bo ten nie może się już bronić. - Tym bardziej, że zrobił na przestrzeni 20 lat wystarczająco dużo, by go wyróżnić - powiedział.

Msza za Adamowicza

Głosy krytyki wzbudziło też wskazanie głowie państwa odległego miejsca w kościele w czasie mszy pogrzebowej Pawła Adamowicza. Andrzej Duda stwierdził, że najważniejsza była dla niego sama obecność w kościele. - My też mieliśmy miejsce w innym sektorze. Kościół to nie kino, gdzie są miejsca numerowane - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL zwrócił uwagę na to, że jeśli ktoś chciał się pomodlić i upamiętnić prezydenta Adamowicza, to mógł to zrobić.

Krytyka Tuska

Kosiniak-Kamysz odniósł się też do słów prezydenta w temacie Donalda Tuska. Andrzej Duda stwierdził, że jeśli Polak "idzie to instytucji europejskich", to powinien dbać o polskie interesy. Bo tak robią inni - dodawał. Zdaniem szefa PSL takie słowa to daleko idąca konsekwencja braku poparcia Donalda Tuska na szefa Rady Europy.

- PiS dalej tkwi w tym błędzie. O patriotyzm Donalda Tuska jestem spokojny - dodał Kosiniak-Kamysz.