Kosiniak-Kamysz chce odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Utworzył petycję

Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował petycję o odwołanie Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. - Nie ma i nie może być zgody na łamanie fundamentalnych zasad etyki dziennikarskiej w najważniejszym publicznym medium - napisał w petycji polityk.

Kosiniak Kamysz chce odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP

Oficjalna nazwa petycji to "Apel o odwołanie prezesa TVP Jacka Kurskiego". - Zwracamy się do z apelem o spowodowanie natychmiastowego odwołania prezesa TVP Jacka Kurskiego. To ostatni moment na podjęcie decyzji, by wycofać się z polsko-polskiej wojny, do której każdego dnia nawołują „Wiadomości” - napisał lider PSL. Adresatem apelu jest Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u.