Tu miało dojść do zabójstwa Pauliny D. "Gruzini zaczepiali, proponowali seks"

Policja jest na tropie poszukiwanego międzynarodowym listem gończym Mamuki Khetsurianiego, podejrzanego o zabójstwo i zgwałcenie Pauliny D. Mężczyzna wraz z innymi Gruzinami często zaczepiał kobiety. – Namawiali, by się z nimi napić. Czasem wprost mówili o seksie – mówi kobieta, która pracuje w sklepie w pobliżu mieszkania, gdzie mieszkali Gruzini.

Codziennie rano przyjeżdżał po nich bus, który zabierał ich do miejsca, w którym pracowali. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że była to budowa osiedla na obrzeżach Łodzi. Wracali wieczorami. W weekendy ruszali do pobliskich klubów. – Ciągle nas zaczepiali. Proponowali wspólne picie u nich na kwaterze. Było też kilka propozycji seksu. Nawet za pieniądze. Gdy odmawiałyśmy, jeden z nich przyniósł mojej koleżance kwiaty. Powiedziała, że nie chce z nim iść. Wtedy ją zwyzywał przy klientach i splunął na ziemię – mówi ekspedientka ze sklepu spożywczego.

Udało nam się dotrzeć do znajomej podejrzewanego o zabójstwo Pauliny D. mężczyzny. – W Gruzji mieszka jego żona z trójką małych dzieci. On wyjechał do pracy do Polski, ale nie za bardzo pomagał pozostawionej tu rodzinie. Na początku jakieś pieniądze przesłał, ale ostatnio już chyba nic. Z tego, co wiem, ich związek raczej chylił się ku upadkowi – mówi Nino. Po tym, jak policja opublikowała list gończy za Gruzinem, internauci zaczęli wklejać jego kopię na profil nie tylko poszukiwanego, ale i jego żony. Piszą, że to morderca i gwałciciel. Kobieta usunęła część swoich zdjęć.