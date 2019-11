TSUE o Polsce. Komentarz Antoniego Macierewicza

- Zgoda rządu PO-PSL na rozmieszczenie w naszym kraju uchodźców oznaczała przyjęcie rozstrzygnięć łamiących poczucie bezpieczeństwa Polaków. Dlatego rząd Zjednoczonej Prawicy nie pozwolił na jej realizację - oznajmił były szef MON-u Antoni Macierewicz. To reakcja na oświadczenie rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Polski.

Co na to Antoni Macierewicz? Głos w sprawie zabrał w cotygodniowym felietonie "Głos Polski" na antenie Radia Maryja. Były szef MON przypomniał, że to Konstytucja RP jest nadrzędnym prawem w państwie polskim.