"Trzynastka" PiS-u także dla rencistów? Beata Szydło tłumaczy

"Piątka Kaczyńskiego" wywołuje niemałe kontrowersje. Pojawią się pierwsze pytania odnośnie m.in. "trzynastki" dla emerytów. Czy obejmie również rencistów? Beata Szydło zabrała głos w tej sprawie.

- Nasz program – 1100 złotych – w maju, tzw. trzynasta emerytura , dodatkowe świadczenie dla emerytów, ale, co chcę podkreślić, również dla rencistów. Emeryci i renciści zostaną objęci tym programem. To jest jeden z ważnych kroków, które realizujemy – mówiła w radiowej Jedynce wicepremier Beata Szydło .

Warto zaznaczyć, że kwestia " trzynastki " dla seniorów pojawiła się podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem Stanisława Karczewskiego . Polityk PiS został zapytany, co z rencistami, bo o nich prezes PiS podczas konwencji nie wspominał. - Mowa jest o "trzynastce dla emerytów", dlatego rozumiem, że dotyczy to tylko emerytów, a nie rencistów - stwierdził marszałek Senatu.

Innego zdania jest minister rodziny Elżbieta Rafalska . - Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla Telewizji Gorzów "Teletop", cytowana przez PAP.

Szydło ostro o "Gazecie Wyborczej"

To nie pierwszy raz, gdy Szydło powołuje sie na "GW". We wtorek była premier pojawiła się w studiu "Wiadomości" TVP. Beata Szydło przyniosła ze sobą "Gazetę Wyborczą". - To jest atak całej Koalicji Europejskiej. A cała prawda, jaki jest ich stosunek do Polek i Polaków - to okładka GW. Nigdy nie myślałam, że będę się powoływać na ten tytuł - powiedziała Szydło, pokazując dziennik. - Przyznam, że ja też nie - dodał prowadzący "Wiadomości".