Beata Szydło w studiu TVP. Przyniosła "Gazetą Wyborczą"

Była premier pojawiła się w studiu "Wiadomości" TVP. Beata Szydło przyniosła ze sobą "Gazetę Wyborczą". - Nigdy nie myślałam, że będę powoływać się na ten tytuł - powiedziała. - Ja też nie - odpowiedział prowadzący.

Szydło została zapytana o to, jak odbiera komentarze polityków PO do przedstawionych w sobotę propozycji programowych PiS. Wicepremier ds. społecznych i była szefowa rządu odpowiedziała prowadzącemu używając zaskakującego rekwizytu.

- To jest atak całej Koalicji Europejskiej. A cała prawda, jaki jest ich stosunek do Polek i Polaków - to okładka GW. Nigdy nie myślałam, że będę się powoływać na ten tytuł - powiedziała Szydło, pokazując dziennik. - Przyznam, że ja też nie - dodał prowadzący "Wiadomości".