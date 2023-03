Trzykrotnie prosili Putina o litość. Wysłali ich na rzeź

Zmobilizowani żołnierze z Irkucka, którzy trzykrotnie apelowali do prezydenta Rosji o przeniesienie z oddziałów szturmowych do obrony antyterrorystycznej, zostali skierowani do szturmu w rejonie Awdijiwki w obwodzie donieckim – poinformował projekt Radio Liberty Sibir, powołując się na krewnych żołnierzy i publikację "Ludzie Bajkału".