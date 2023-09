Trzycyfrowa podwyżka. Pokazał, ile płaci za kawalerkę

Do tej pory za niewielkie mieszkanie łodzianin płacił czynsz w wysokości 604,01 zł - wyjaśnia "Fakt". W rozmowie z gazetą mężczyzna zaalarmował, że teraz płacić ma o ok. 120 zł więcej, a w porównaniu z latem 2022 o niemal 200 zł więcej. To najwyższa podwyżka stawek, jaką pamięta.