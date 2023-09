Zbliża się sezon grzewczy. Jak ustawić piec w domu?

Czy warto podkręcać temperaturę "na wszelki wypadek"?

Niektóre osoby, dążąc do zapewnienia sobie komfortu, podnoszą temperaturę w piecu wyżej, niż jest to konieczne. Należy jednak pamiętać, że takie działanie nie jest ekonomiczne. Co więcej, wiele pieców gazowych nie kondensuje efektywnie powyżej 55°C, co może prowadzić do marnowania energii i wyższych rachunków. Dbaj więc o to, by nie ustawiać temperatury pieca powyżej tego progu.