Trzy dni w lesie. Trzylatek z Australii zadziwił świat

Udana akcja poszukiwawcza wzbudziła wielkie emocje wśród mieszkańców Australii, co widać zwłaszcza po komentarzach internautów. "Co za mały bohater! Wytrzymał trzy noce w takim zimnie, odnalazł wodę. Zrobił wszystko, by przetrwać. Tak się cieszę, że się odnalazł" - napisała jedna z kobiet pod nagraniem policji.