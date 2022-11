Trzęsienie ziemi w Sejmie? Jest nowy sondaż

Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w listopadzie, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 30 proc. głosów - wynika z nowego sondażu Kantar Public. Tuż za partią Jarosława Kaczyńskiego uplasowała się Koalicja Obywatelska. Co może zaskakiwać, do Sejmu nie dostałyby się PSL i Konfederacja.