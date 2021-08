Trzęsienie ziemi w rządzie. Będzie rekonstrukcja? Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zabrał głos

Czy w najbliższych tygodniach, miesiącach, czekają nas zmiany w rządzie? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Pewnie będą nieuniknione. Z jednej strony mamy wakat na funkcji ministra rozwoju, z drugiej - zapowiedzi briefingów współpracowników Jarosława Gowina. Siłą rzeczy więc ktoś będzie musiał ich zastąpić - komentował. Pytany, kto zastąpi Gowina w fotelu ministra rozwoju, stwierdził, że "jest wiele osób, które mogą pełnić tę funkcję". - Rekonstrukcja nastąpi dość szybko. Na razie premier będzie nadzorował to ministerstwo. Na pewno nie będzie to ministerstwo leżące odłogiem - zapewnił. Pytany, czy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu, odparł: "Na razie nie ma takich planów." - Jako wicepremier ds. bezpieczeństwa prezes Kaczyński ma sporo pracy (...). Nie przewidujemy (…). Zbyt wcześnie, by snuć takie scenariusze - wyjaśnił Fogiel.