Trzęsienie ziemi w Iranie. Są zabici i wielu rannych

Trzęsienie ziemi w północno-zachodnim Iranie. Wstrząsy miały siłę prawie 6 stopni w skali Richtera i epicentrum blisko powierzchni. W gruzy obróciło się co najmniej 30 domów - nie żyje 5 osób, a około 120 jest rannych.

To prowincja Azerbejdżan Wschodni. Jej gubernator Mohammed-Reza Pourmohammadi powiedział przedstawicielom lokalnych mediów, że zniszczonych zostało co najmniej 30 budynków. Pomoc dotarła do 41 miejscowości