Trzęsienie ziemi pod Bełchatowem. Geolog wskazuje możliwe przyczyny

To nie pierwszy wstrząs odczuwalny w rejonie Bełchatowa i Szczercowa. Poprzedni w styczniu 2010 r. był dużo silniejszy. W rejonie Rząśni i Pajęczna (Łódzkie) na podstawie wskazań sejsmografów obliczono wielkość wstrząsu na 4,7 stopnia, a przyjmuje się, że jeden stopień więcej w skali pomiaru to 30-krotnie większa energia wstrząsu. Wtedy doszło do zniszczeń. Popękały ściany domów, szyby, uszkodzeniu uległy mury szkoły.