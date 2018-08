Trzemeszno. Śmiertelny wypadek na DK15. Czołowe zderzenie cysterny z TIR-em

Na trasie z Gniezna do Torunia doszło w godzinach porannych do tragicznego wypadku. Kierowca ciężarówki został zakleszczony w swoim pojeździe. Nie udało się go uratować.

W wyniku wypadku zakleszczony został kierowca TIR-a (East News, Fot: Karolina Misztal)

Do wypadku doszło przed godz. 7 na drodze krajowej nr 15, będącej obwodnicą Trzemeszna (woj. wielkopolskie). Samochód ciężarowy z niewyjaśnionych przyczyn zderzył się czołowo z cysterną. Na miejscu zdarzenia pojawiły się dwie karetki pogotowia, strażacy i policja. W wyniku wypadku zakleszony został kierowca TIR-a - podaje gniezno.naszemiasto.pl.

Mężczyzna został wyciągnięty przez strażaków przy pomocy narzędzi hydraulicznych, jednak nie udało się go uratować. Prowadzący cysternę wyszedł z kabiny o własnych siłach, jednak wymagał przewiezienia do szpitala. Dokładne szczegóły zderzenia ustalają śledczy. Droga była w tym miejscu zablokowana, a policja kierowała na objazdy przez centrum miasta.

Źródło: gniezno.naszemiasto.pl