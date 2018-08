Tragedia w Łodzi, nie żyje 16-letni motocyklista. Stracił panowanie nad pojazdem

Do wypadku doszło o godzinie 17:30 na ul. Rokicińskiej w Łodzi. Motocyklista stracił panowanie i uderzył w znak drogowy. Zginął na miejscu.



- Ofiarą wypadku jest 16-letni łodzianin, który nie miał uprawnień do kierowania motocyklem - cytuje sierż. sztab. Jadwigę Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi "Dziennik Łódzki".

Policjanci apelują do wszystkich ewentualnych świadków wypadku, by zgłaszali się telefonicznie (42 665 25 47, 42 665 25 01) lub osobiście do Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi (ul. Stokowska 21/25).