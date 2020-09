Trzecia kadencja PiS? Adam Bielan: To możliwe

Adam Bielan był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wiceprezes Porozumienia opowiadał nie tylko o planach na najbliższe tygodnie, ale też o tych znacznie dalszych, jak kolejne wybory parlamentarne. - Mówienie o zaniechaniach przez osiem lat rządów PO-PSL z całą pewnością w roku 2023 nie będzie działało. Będziemy musieli się chwalić przede wszystkim tym, co udało nam się dokonać - ocenił Bielan.

Poza tym jego zdaniem kolejna kadencja PiS-u jest możliwa. Stwierdził, że wierzy w wygraną i byłaby to "kadencja historyczna". Podczas rozmowy Bielan mówił także o ostatnich negocjacjach w obozie Zjednoczonej Prawicy. - To są normalne rozmowy, które mamy na początku nowego sezonu politycznego i po czwórboju wyborczym. Musimy umówić się na szczegółowy plan działania, na to które zmiany będą traktowane bardziej priorytetowo - powiedział Bielan.