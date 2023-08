Trzecia Droga się rozpada? "Nie dostaliśmy pisma rozwodowego"

- Trzecia Droga nie przejdzie do historii. (…) My zawieramy umowy po to, żeby ich dotrzymywać, i tego samego oczekujemy od naszych partnerów. (…) My nie dostaliśmy żadnego "pisma rozwodowego" (…), ani oficjalnego komunikatu od naszego partnera - mówiła w programie "Tłit" posłanka Polski 2050 Paulina Henning-Kloska, komentując coraz głośniejsze doniesienia na temat bliskiego rozpadu koalicji z PSL. Polityczka stwierdziła, że "nie widzi podstaw, by rozwalać to, co udało się zbudować". Zaznaczyła, że Trzecia Droga “utrzymuje solidną średnią sondażową na poziomie kilkunastu procent”. Przyznała jednak, że ostatnio Polskę 2050 z PSL poróżnił pomysł włączenia do koalicji AgroUnii. - Taka propozycję złożył nam PSL. My im odmówiliśmy. Nie znamy ich programu. (…) Poza tym jest to środowisko zupełnie nam obce. (…) Musimy uważać, z kim idziemy do wyborów. (…) Nie możemy dopuścić, by przez nieodpowiedzialne ruchy, do Sejmu znów trafiły jakieś mejzy czy kukizowcy - podsumowała.