Trzecia Droga na podium. Kobosko: Lubimy "podskakiwać" wszystkim

- Trzecia Droga jest i będzie. Jest trzecią siłą polityczną w Polsce - ocenił w Wyborczym Poranku Wirtualnej Polski wynik koalicji Polski 2050 i PSL w wyborach samorządowych poseł Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Pytany, czy w związku z tak dobrym wynikiem nie żałuje, że Trzecia Droga nie wystawiła swojego kandydata w wyborach na prezydenta stolicy, odparł, że "nie". Dodał, że wygrana Rafała Trzaskowskiego oznacza, że Trzecia Droga będzie mieć we władzach Warszawy swojego człowieka. Wiceprezydentką stolicy zostanie Adriana Porowska. Jego zdaniem, gdyby Porowska wystartowała w wyborach, to osiągnęłaby lepszy wynik, niż kandydaci PiS i Lewicy. - To może chodziło o to, by "nie podskakiwać" Trzaskowskiemu? - dopytywał prowadzący program. - Gdybyśmy tak myśleli, to byśmy nie stworzyli Polski 2050, która "podskakuje" wszystkim na polskiej scenie politycznej i nie stworzylibyśmy Trzeciej Drogi razem z PSL - odparł poseł Kobosko. - My lubimy "podskakiwać" wszystkim - zapewnił.