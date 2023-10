Trzecia Droga chce te resorty. Zaskakująca deklaracja

Rzecznik PSL Miłosz Motyka mówił w programie powyborczym WP, że Trzecia Droga jest zainteresowana objęciem resortów rolnictwa i obrony narodowej. - Myślę, że jest to resort (MON – red.), nad którym powinniśmy się pochylić i realizować tam własny program, bo mamy doskonałych specjalistów w tym zakresie - gen. Różańskiego i Pawła Bejdę. (…) My tak dużo przeszliśmy, jeśli chodzi partie demokratyczne, (…) że o żadne ministerstwa się nie pokłócimy, bo nie o to chodzi. Nam chodzi o realizację własnej wizji i programu. Na pewno łączy nas więcej niż łączyło polityków PiS i Suwerennej Polski - mówił rzecznik ludowców. Zapewnił, że żaden z programów socjalnych wprowadzonych przez PiS nie będzie zlikwidowany. Motyka mówił, że póki co nie było w łonie potencjalnych koalicjantów z "partii demokratycznych" rozmów o obsadzie personalnej stanowisk, w tym marszałka Sejmu. - Z wyników (wyborów - red.) wynika, że Trzecia Droga będzie tą siłą, która będzie wskazywała kierunek, w którym będzie podążała Polska. Tak, jedno z tych najważniejszych stanowisk (marszałka Sejmu – red.) do realizacji programu, jest dla Trzeciej Drogi możliwe - podsumował.

Rozwiń