Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Ekspertka chwali rząd

Rząd ogłosił termin startu rejestracji na trzecią dawkę szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 50. roku życia i pracowników ochrony zdrowia. Zapisy ruszą już 24 września. O komentarz do decyzji Rady Ministrów poprosiliśmy prof. Agnieszkę Szuster-Ciesielską. - To bardzo dobry i oczekiwany krok. Zabrakło jednak tutaj grupy nauczycieli, która ma bardzo liczne kontakty i powinna zostać ujęta w zestawieniu - powiedziała w programie "Newsroom" WP wirusolog. Kiedy kolejne grupy powinny otrzymać możliwość przyjęcia trzeciej dawki? - Na razie szczepionki są skuteczne, widzimy to po liczbie osób przyjmowanych do szpitali. Ponad 95 proc. z nich to osoby niezaszczepione. Jeśli w przyszłości się okaże, że jednak ta odporność spada w znaczącym stopniu, należy będzie rozważać podanie dawki również pozostałym grupom - oceniła ekspertka.