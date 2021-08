Trzecia dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Niedzielski: Mamy stanowisko Rady Medycznej

Trzecia dawka szczepionki. Kiedy pozostali? Oczekiwanie na decyzję EMA

Minister Niedzielski podkreślił przy tym, że każdorazowo kwalifikacja do szczepienia będzie miała charakter indywidualny. - To nie jest mechanizm. Tutaj musi być konsultacja lekarska i w najbliższym czasie, myślę, że zrobimy to od 1 września, te osoby będą mogły mieć dostęp do trzeciej dawki szczepionki - zaznaczył polityk.