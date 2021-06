Trzecia dawka. Doradca premiera ds. COVID-19 zabrał głos

Polski rząd ma prowadzić negocjacje ws. kolejnej dostawy preparatów przeciw COVID-19. Miałyby ona stanowić zabezpieczenie trzecich dawek szczepionek dla pacjentów. Na co mają przygotować się Polacy? Wyjaśnił to prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19.