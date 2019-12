WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna miziołek + 2 kaczyński jarosławrobert feluś oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu "Trzeba wejść w konflikt". Publicyści analizują ruchy Jarosława Kaczyńskiego PiS zaproponował ustawę dyscyplinującą sędziów. Zdaniem Joanny Miziołek z "Wprost" Prawo i Sprawiedliwość czuje potrzebę wejścia w konflikt... Rozwiń Mamy A właściwie To dlatego że Pra … Rozwiń Transkrypcja: Mamy A właściwie To dlatego że Prawo i Sprawiedliwość Czy Jarosław Kaczyński najlepiej czuje się w konflikcie i dzięki temu czuję że wreszcie pójdzie do Ja myślę że tak że dzisiaj rzeczywiście to wyraźnie widać Pod koniec kampanii jak zauważyliście tej parlamentarnej też był taki moment Był badanie Prawa i Sprawiedliwości Trzeba wejść w konflikt bo w oparcie zaczyna spadać dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość będzie to samo co Trochę Polacy mają takie wrażenie w Platformie Kto tak naprawdę jest marazm z obu stron i oni mają Poczucie Musimy wprowadzić konflikty Itaki Spór między platforma Co najlepiej te piosenki które znamy za chwilę będzie wprowadzanie tej ustawy Za chwilę będą protesty już ze świecami Może być tak że ona w ogóle nie będzie wprowadza że to jest Klasyczna koza wyprowadzana teraz Przykryć Mariana banasia Bo teraz banasia pana jestem u siebie jakieś Kombinować żeby coś w ogóle powiedział Banasiowa tak to jest tylko sądy są I tak dalej Projekt poselski Teraz wyprowadzić tylko że po te słowa które usłyszeliśmy Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej agencji prasowej to nie wiem czy tak łatwo będzie Może nie będzie łatwo ale to były też słowa bo mówiliśmy oko Prezes lubi To był też sygnał do Towarzyszy partyjny Tam niby mi się kolano go i trochę mniej Jestem powiedziałem Chodziło po głowie Brak