Trzeba posprzątać po PiS pisowskimi metodami? Wskazał inne rozwiązanie

Nowy rząd powinien "sprzątać" po rządach PiS, łamiąc prawo, czy działając całkowicie zgodnie z prawem? Były premier Leszek Miller mówił w programie "Newsroom WP", że “należy szukać nowych rozwiązań”. Zaznaczył, że wiele reform, w formie ustaw, może być blokowanych przez prezydenta. - Są zatem inne możliwości prawne: to mogą być uchwały Sejmu, to mogą być rozporządzenia Rady Ministrów. Czy one będą miały znacznie dla Komisji Europejskiej? Będą miały, dlatego, że urzędnicy Komisji już to powiedzieli. Skoro nie można działać za pomocą ustawy, to trzeba szukać innych aktów prawnych - podsumował europoseł.

