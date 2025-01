Trzeba chronić polski przemysł cementowy i wzmocnić go, by był konkurencyjny

W ciągu 4 lat branża cementowa zwiększyła wpływy do sektora finansów publicznych o 71% i wpłynęła na zwiększenie zatrudnienia o prawie 2 tysiące osób. Takie wnioski płyną z raportu EY Polska, który prezentował Piotr Dybka. W 2021 sektor cementowy wygenerował w Polsce 5,1 mld PLN wartości dodanej - o 34% więcej niż w 2018.

Dodał, iż branża cementowa powinna być traktowana jako strategiczna. "Przed naszą gospodarką stoi bowiem ogromne wyzwanie, związane z transformacją energetyczną - w tym budową elektrowni atomowej. Rosną także wydatki na zbrojenia, co wiąże się z kolejnymi nakładami inwestycyjnymi" - tłumaczył Andrzej Reclik.

"Jako sektor cementowy mierzymy się z lawinowo rosnącym importem spoza UE, w tym z Ukrainy" - komentował przewodniczący SPC, Krzysztof Kieres. Bilans 2024 to 652 tys. ton cementu z Ukrainy, a prognozy na 2025 mówią o ponad milionie ton, co odpowiada produkcji średniej wielkości cementowni w Polsce. Zagrożeniem jest także import klinkieru i cementu statkami z Turcji, Egiptu, Maroka, co wiąże się ze śladem węglowym szacowanym na 15-25% większy.