Trzaskowski prosto z Kijowa. "Putin jest w oku cyklonu"

Warszawa będzie gotowa na uchodźców?

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił również o sygnałach, że w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego do Polski może napłynąć ogromna fala uchodźców z Ukrainy. - Przygotowujemy się do tego. Zastanawiamy się nad różnymi scenariuszami, w związku z tym, co się może wydarzyć. Sprawdzamy, w jaki sposób moglibyśmy ewentualnie przygotować się na przyjęcie większej liczby uchodźców - powiedział.