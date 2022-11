Skandaliczny baner z Trzaskowskim na Marszu Niepodległości. Wywiesili narodowcy

Baner z Rafałem Trzaskowskim na Marszu Niepodległości. Uczestnicy przemarszu mijali na trasie duży afisz z wizerunkiem prezydenta Warszawy pozbawionego włosów z pytaniem "I co? Łyso?" Jak relacjonował reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec, nie był to jedyny tego typu plakat na trasie. Dziennikarz przypomniał w swojej relacji, że Rafał Trzaskowski próbował zakazać Marszu Niepodległości. Zwrócił uwagę, że wyrok w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy oraz że zgodnie z jego decyzją ten konkretny marsz może odbywać się cyklicznie, właściwie niezależnie od decyzji władz miasta, bo ostateczne stanowisko zajmuje wojewoda i to on może go zakazać. - Miasto podjęło jednak starania, aby było bezpiecznie i służby oczyściły trasę przemarszu. Zdemontowano znaki, kosze na śmieci, także rowery miejskie zostały usunięte z trasy marszu - relacjonował Michalec.