Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Złożono wniosek

Osiem zarzutów dla Glapińskiego

We wniosku szefowi banku centralnego zarzucono złamanie konstytucji m.in. poprzez zorganizowanie skupu aktywów w latach 2020-2021, co miało w efekcie "pośrednie finansowanie przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 miliardów złotych". Zdaniem autorów wniosku prezes zrobił to bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej.