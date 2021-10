Trybunał Stanu dla Dudy i Kaczyńskiego? Jest deklaracja Tuska

Trybunał Stanu dla Andrzeja Dudy? Deklaracja Tuska

Tusk dodał przy tym, że osobiście poprze takie rozwiązanie, jeżeli będą takie możliwości polityczne. - Proszę pamiętać, że to jest to decyzja polityczna, która wymaga kwalifikowanej większości co najmniej 3/5 głosów. Może być o to trudno (...). Jeśli arytmetyka będzie na to pozwalała, to tak: liderzy PiS powinni stanąć przed Trybunałem Stanu - wspomniał były premier.