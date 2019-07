Trybunał Konstytucyjny o przepisach dotyczących aresztu tymczasowego: zgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące aresztu tymczasowego, które nie określają maksymalnego łącznego czasu trwania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego nieprawomocnego wyroku, są zgodne z konstytucją. W kwestii pozostałych wątpliwości rzecznika praw obywatelskich postępowanie umorzył.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył też przepis Kpk, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, to zastosowanie tymczasowego aresztowania może być uzasadnione i wynikać z grożącej oskarżonemu surowej kary. Trybunał umorzył jednak postępowanie w tym zakresie.

Adam Bodnar nie podważał instytucji tymczasowego aresztowania

We wniosku do Trybunału Adam Bodnar napisał, że tymczasowe aresztowanie prowadzi do daleko idących ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności, przez co staje się bardzo podobne do pozbawienia wolności. Różnica jest jednak fundamentalna, bo kara pozbawienia wolności jest wymierzana i wykonywana na podstawie prawomocnego wyroku sądu, a tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, stosowanym na etapie, kiedy nie można jeszcze stwierdzić odpowiedzialności karnej - podkreślił RPO.