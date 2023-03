"Trwają czynności". Tragiczne odkrycie przy granicy z Białorusią

W śledztwie - oprócz okoliczności śmierci tej osoby - będzie również ustalana i weryfikowana tożsamość zmarłego. Zebrane w początkowej fazie postępowania dowody będą najprawdopodobniej przekazane do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.