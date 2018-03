Trwa sekcja zwłok rodziny z Zelczyny. "Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem"

Od godz. 10 trwa sekcja zwłok czterech osób znalezionych w środę w Zelczynie. 41-letni ojciec znalazł rano ciała trójki swoich dzieci oraz powieszone ciało żony. Wszystko wskazuje na to, że to ona zabiła córki i syna.

Co się stało? 41-letni mężczyzna po powrocie do domu z pracy, ok. godz. 6:20, zobaczył ciała swojej 36-letniej żony Aldony oraz 4-letniej Nadii, 9-letniej Aleksandry i 12-letniego Kamila. Zwłoki dzieci leżały w łóżkach. Ojciec powiadomił pogotowie oraz, podejrzewając zatrucie czadem, straż pożarną. Reanimacja nie przyniosła skutku.