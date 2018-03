Tragedia w Małopolsce, nie żyje kobieta i troje dzieci. Mamy informacje o rodzinie

Mąż znalazł w domu powieszone zwłoki żony i ciała trojki dzieci. Na miejscu zdarzenia był reporter WP Dawid Góra. - Nie można o nich powiedzieć złego słowa. Nie wiem, co tam się wydarzyło. To dla nas szok - powiedział mu sołtys Zelczyny.

- To była chyba ostatnia rodzina w Zelczynie, u której spodziewałabym się jakiejkolwiek tragedii. Matka była uprzejma, zawsze się ukłoniła. Nigdy nie sprawiali żadnych kłopotów. Potworna tragedia, trudno cokolwiek powiedzieć - powiedziała jedna z mieszkanek wsi.

Jak dowiedziała się WP od miejscowych, mąż prowadził działalność gospodarczą, a żona była urzędniczką. - Nikt by nie pomyślał, że rodzina może mieć jakiekolwiek problemy. Pani była zawsze uśmiechnięta i kulturalna. Wierzyć się nie chce - stwierdził z kolei Janusz Śmiech, sołtys Zelczyny.

Co wiadomo? Kiedy 41-latek wrócił do domu z pracy, ok. godz. 6:24 zobaczył ciała swojej 36-letniej żony Aldony oraz 4-letniej Nadii, 9-letniej Aleksandry i 12-letniego Kamila. Kobieta była powieszona, zwłoki dzieci leżały w łóżkach. Policja krakowska informuje, że nie stwierdzono u nich żadnych obrażeń.