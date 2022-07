Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Czwarte w tym roku

- Szczyt NATO w Madrycie to sukces dla Polski. Trzeba przejść do kolejnych rzeczy, które są wyzwaniami jak bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne. Poruszę te dwa tematy. Jesteśmy za pomocą dla Ukrainy, ale muszą być korytarze eksportowe. Musi być przekazanie tego zboża do Afryki Północnej, a nie na rynek polski. Druga kwestia to bezpieczeństwo energetyczne i pytania do rządzących: czy zapewnili kontrakty na węgiel dla Polski? Bo dziś mamy informację, że nie ma gdzie kupić węgla a ten, który jest dostępny jest w cenach zbyt wysokich - powiedział dziennikarzom tuż przed posiedzeniem Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.