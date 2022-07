Trwa pościg za sprawcami napadu na Mokotowie. Jeden z napastników może być ranny

Przypomnijmy, że do napadu doszło we wtorek około godziny 10.15 przy ul. Wołoskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Domaniewską w Warszawie. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła PAP, konwojent, który w przeszłości był funkcjonariuszem służb, szedł do banku z torbą. Wtedy podbiegło do niego czterech zamaskowanych mężczyzn. Wyrwali mu torbę i uciekli.