Trussexit, czyli jak polityk ginie od własnej broni

Pod tym względem kultura polityczna w Polsce ma jeszcze sporo do nadrobienia. U nas ciągle widać, że politycy poszczególnych partii nie zdołali stworzyć wspólnej definicji tego, co jest naszym wspólnym interesem. Nie mają też żadnych oporów przed faulowaniem - nawet jeśli szkodzi to państwu jako takiemu. To są lekcje cały czas do odrobienia. Choć też fakt, że nasza klasa polityczna w zdecydowanej większości mówi jednym tonem odnośnie pomocy dla Ukrainy, jest sygnałem, że powoli do nas dociera, iż nie każdy temat jest dobry do robienia polityki.