To on może zostać premierem. Wielki powrót na Wyspach?

Spekulacje dotyczące powrotu Borisa Johnsona to efekt dzisiejszej decyzji premier Wielkiej Brytanii. Liz Truss, w trakcie czwartkowej konferencji poinformowała, że składa rezygnację z pełnionych funkcji. Zadeklarowała, że zostanie na stanowisku do momentu aż Partia Konserwatywna wskaże jej zastępce, co ma nastąpić do końca przyszłego tygodnia.