Trump "zdyskwalifikowany" przez sąd. Biden reaguje

- To jest ewidentne. Wszyscy to widzieliście. Co do tego, czy ma zastosowanie 14. poprawka - pozwolę, by sąd podjął tę decyzję. Ale on z pewnością wspierał powstanie. Nie ma co do tego wątpliwości. Żadnych. Zero. I wydaje się, że on tylko idzie dalej z tym wszystkim - powiedział Biden, odpowiadając na lotnisku w Milwaukee na pytanie, czy działania ówczesnego prezydenta wobec szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r. stanowiły wsparcie rebelii przeciwko Stanom Zjednoczonym.