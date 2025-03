Trump zadzwoni do Putina. "Będziemy rozmawiać o terytorium"

- Całkiem dobrze idzie nam w rozmowach z Rosją. Zobaczymy, może będziemy mieć coś ogłoszenia do wtorku. Wtedy porozmawiam z Władimirem Putinem. Myślę, że będziemy rozmawiać o terytorium. To dużo ziemi. To zupełnie co innego, niż przed wojną. Porozmawiamy też o elektrowniach - mówił prezydent USA Donald Trump podczas lotu do Waszyngtonu. Fragment rozmowy z dziennikarzami w samolocie udostępniła agencja PAP. Świat wcześniej obiegły wieści po rozmowach delegacji USA i Ukrainy o możliwym 30-dniowym zawieszeniu broni z Rosją, jednak wydaje się, że sprawa utknęła w martwym punkcie. Prezydent USA zapewnił podczas lotu prezydenckim Air Force One, że negocjacje dalej trwają i we wtorek dojdzie do telefonicznej rozmowy z Władimirem Putinem. Donald Trump wierzy, że tę wojnę można zakończyć pokojowo i zdradził, że z Putinem omówi plany pokojowe oraz poruszy wątek ukraińskich elektrowni jądrowych. Wygląda na to, że prezydent USA kontynuuje swoją dotychczasową retorykę ws. wojny, ale jego słowa mogą sugerować gotowość do formy porozumienia z Rosją, nawet kosztem Ukrainy i reszty Europy.