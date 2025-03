Trump szokuje wypowiedziami. "Nie musimy przyklaskiwać każdej decyzji"

W ostatnim czasie prezydent USA Donald Trump, jak i jego administracja szokują cały świat swoimi wypowiedziami. Politycy PiS usprawiedliwiają te wypowiedzi, mówiąc, że taki jest Donald Trump, że to do niego trzeba się dostosować, że to jest kwestia języka, a działania mówią, co innego. - Bardzo bym chciała, żeby to były tylko słowa, a nie działania. Ale i spotkanie w gabinecie Owalnym z prezydentem Ukrainy i później zaprzestanie pomocy amerykańskiej dla Ukrainy w tym wstrzymanie przekazywania informacji wywiadu amerykańskiego Ukrainie, to są już konkretne działania i konkretny problem - mówiła w programie "Tłit" WP posłanka KO Monika Rosa. Zwróciła uwagę, że, "to nie są tylko słowa". - Gdyby to były tylko słowa, to pewnie moglibyśmy machnąć w jakimś sensie na to ręką. Natomiast tutaj niestety też dochodzą do gry działania bardzo konkretne, które osłabiają bezpieczeństwo Ukrainy, a tym samym bezpieczeństwo Polski. Na tym polega problem - stwierdziła. Poseł podkreśliła, że Polska jest suwerennym krajem i prowadzi własną, niezależną politykę międzynarodową i politykę bezpieczeństwa. - Nie musimy przyklaskiwać każdej amerykańskiej decyzji z pełną świadomością tego, że zabiegamy o to, aby ten sojusz był jak najmocniejszy - podsumowała.