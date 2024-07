Trump przyjacielem Polski? "To wcale nie jest dobra wiadomość"

Joe Biden wycofał się z kandydowania w najbliższych wyborach prezydenckich. W programie "Newsroom" WP prowadzący pytał prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego Jerzego Marka Nowakowskiego, czy Polska powinna utrzymać równie dobre stosunki z obydwoma obozami politycznymi w USA. - Polska jest zainteresowana współpracą ze Stanami Zjednoczonymi, a nie tą czy inną partią - podkreślił gość programu. Zwrócił uwagę, że wyjazdy polityków na konwencję poszczególnego ugrupowania w USA "nie są najmądrzejsze". - Interes Polski jest taki, żeby to połączenie transatlantyckie było możliwie jak najmocniejsze, bo to jest czynnik gwarantujący bezpieczeństwo i stabilność, która Polsce jest potrzebna - mówił Nowakowski. Odnosząc się do "stwierdzenia, że Trump jest przyjacielem Polski" gość programu powiedział, że "nie ma przyjaciół w polityce". - To, że Trump jest przyjacielem Polski, a nie Europy to wcale nie jest dobra wiadomość - powiedział Nowakowski. Tłumaczył, że to połączenie musi być między całą Europą i USA.