Trump postawił na swoim. Pierwsze deportacje z USA do Guantanamo

Ruszyły pierwsze deportacje z USA do Guantanamo. Nielegalni migranci deportowani na wniosek administracji Donalda Trumpa do bazy Guantanamo na Kubie to głównie osoby z poważnymi zarzutami karnymi, w tym członkowie wenezuelskiego gangu Tren de Aragua, oskarżeni o morderstwa, rozboje i handel narkotykami. Agencja AP udostępniła nagranie, na którym widać, jak wygląda taki transport od kulis. Więźniowie mają kajdanki na nogach i rękach. Są wprowadzani przez dwóch funkcjonariuszy, a następnie siadają na specjalnie zamontowanych fotelach. Wszystko dzieje się w asyście wojska i policji federalnej. Nielegalni migranci na Kubę zostali deportowani z ośrodków detencyjnych w USA, takich jak Fort Bliss w Teksasie. Trump planuje wysłać tam łącznie ok. 30 tys. ludzi. Obecnie nie ma szczegółowych informacji na temat warunków, w jakich będą żyć w Guantanamo. Kuba stanowczo sprzeciwiła się decyzji administracji USA o przetrzymywaniu migrantów w bazie Guantanamo. Prezydent Miguel Díaz-Canel, określił plan jako "akt brutalności" i potępił działania USA na kubańskim terytorium.