Trump: nienawidzę Taylor Swift. Sztab Kamali Harris odpowiedział

"Jego bredzenie, krzyki i ciągłe teorie spiskowe sprawiają, że wielu pyta, czy ten człowiek ("The Man") jest zbyt emocjonalny, by być prezydentem. Nazywajcie to jak chcecie ("Call it What You Want"), ale to nic dla najmniejszego człowieka, jaki kiedykolwiek istniał ("Smallest Man Who Ever Lived")" – napisano w oświadczeniu, które zawierało odniesienia do 28 przebojów piosenkarki.