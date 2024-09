Trump nie chce spotkania z Zełenskim. Nie omówią "planu zwycięstwa"

Zwracając się we wtorek do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Biden powiedział, że wojna rozpętana przez Władimira Putina nie osiągnęła swojego głównego celu. - Zamierzał zniszczyć Ukrainę, ale ona wciąż jest wolna - mówił amerykański przywódca. Wezwał ONZ do wspierania Ukrainy "dopóki nie uzyska ona sprawiedliwego i trwałego pokoju".