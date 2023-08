Trump już w sądzie. Usłyszy zarzuty

Trump skomentował sytuację w typowy dla siebie sposób. "Jadę teraz do Waszyngtonu, aby zostać aresztowanym za zakwestionowanie skorumpowanych, sfałszowanych i skradzionych wyborów. To wielki zaszczyt, ponieważ jestem aresztowany dla ciebie. Make America Great Again!!!" - napisał w swoich mediach społecznościowych (Truth Social - przyp. red) były prezydent.